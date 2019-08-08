Как подготовить ребенка к школе после летних каникул: психолог дала советы

После длительного отдыха ребенку трудно влиться в обучение в сентябре. Чтобы школьнику проще преодолеть период адаптации, в течение летних каникул не стоит слишком расслабляться.

Такой совет дала психолог Дария Спижева. По ее словам, за время каникул ребенку надо не только дать отдохнуть и получить эмоциональный заряд, но и помочь не растерять ту базу знаний, которую он получил за время предыдущего года, пишет ТСН.

В августе для детей уже должен быть установлен четкий режим, как в учебное время. У каждого свой уровень подготовки и успеваемости, поэтому для рекомендаций родителям дети будут разделены на три группы.

"Первая группа – это успешные в учебе, активные дети. В течение лета они обязательно должны читать. Для младших школьников достаточно время от времени в игровой форме повторять таблицу умножения, для старших – формулы по различным предметам. Но не стоит заставлять это делать", – говорится в сообщении.

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Ко второй группе отнесены дети со средней успеваемостью. Они должны читать каждый день, а также повторять пройденный материал за предыдущий год.

К третьей группе относятся дети, которые плохо успевают в школе. С ними нужно заниматься во время каникул и нарабатывать базу по предметам. Ребенка можно мотивировать тем, что после неприятного процесса обучения обязательно пойдет вознаграждение – что-то очень радостное и ожидаемое.

Следуя режима, ребенок легко перейдет к школьным нагрузкам. Также важно, чтобы родители вместе с детьми покупали все необходимые школьные принадлежности. Тогда они уже мысленно начинают настраиваться на учебный процесс.

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