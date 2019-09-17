Как побороть школьный стресс: мама четырех детей поделилась опытом

Иногда для того, чтобы побороть школьный стресс, ребенку надо дать то, что нужно и взрослым: теплую ванну, бокал сока и что-то вкусненькое.

Как рассказала мама четырех детей и редактор блога Justifying Jane, ее сын имел не лучшее начало учебного года, пишет УП.Життя со ссылкой на Motherly.

"Он сделал что-то неправильно и встретился с последствиями, которых не заслуживает ни один 8-летний мальчик. Я сидела под школой в конце учебного дня, а потом расспрашивала сына: "Тебя никто не обижал?", "А ты никого?", "Кто говорил тебе что-то плохое"? Выражение лица ребенка был красноречивым: "Мама, пожалуйста, остановись". И я остановилась", – рассказала женщина.

Поэтому Джейн после стрессовых событий набрала теплую ванну, положила со стороны любимый снек и налила бокал сока. Остаток вечера ребенок провел спокойно.

Мать поняла, что иногда простые вещи показывают любовь лучше слов. А дом должен быть тем местом для детей, где они смогут отдохнуть от жизненных потрясений.

На фото 8-летний сын Джейн принимает роскошную ванну с соком и чипсами Justifying Jane

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