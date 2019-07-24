Как перевести ребенка в 10-й класс: в Минобразования дали объяснение

Конкурс для перевода учеников в старшую школу может проводиться только для классов с углубленным изучением предметов.

Как сообщило Министерство образования и науки Украины в письме к местной власти и директоров учебных заведений, перевод школьников с 9-го по 10-го класса без углубленного изучения предметов происходит без конкурса, пишет НУШ (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Для этого ученикам (если они совершеннолетние) или их родителям нужно написать соответствующее заявление.

"Конкурс может происходить при переводе в 10-й класс с углубленным изучением предметов, если количество заявлений больше количества мест в классе. Если ученики не пройдут конкурс, они все равно могут быть зачислены к обычного классу только по заявлению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном 10-м классе не может быть более 30 учеников. Поэтому при условии превышения количества заявлений в заведении должны создать еще один класс или предложить ученикам место в другой школе.

Учебное заведение также может объявлять конкурс для учеников из других школ. Для этого нужно, чтобы в обычном или классе с углубленным изучением предметов были свободные места.

Обучение в школе Первый Социальный

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