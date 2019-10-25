Как оценки школьника влияют на его старость: ученые нашли ответ

Ученые доказали, что высокие оценки в старших классах школы ассоциируются с более крепким здоровьем ближе к пенсии.

Соответствующее исследование провели ученые из США. Они наблюдали за более чем 10 000 выпускников с 1957 года, сопоставляя данные об их успешности, карьере, работе, жизне, семье и здоровье, пишет Наша мама.

"Успешность в школе влияет на очень многие вещи. Например, на карьеру, зарплату, и, как оказалось, на здоровье", – рассказали авторы работы.

Сначала исследователи считали, что такую связь можно объяснить сознанием отличников. Если школьник сознательно относится к учебе, можно предположить, что он также следит за своим здоровьем. Однако, данные не подтвердили такого объяснения.

На здоровье в зрелом возрасте влияют именно полученные оценки, а не уровень знаний или умственные способности школьника. Это лишний раз, по мнению ученых, подчеркивает необходимость обучения в школе.

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