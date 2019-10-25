Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Как оценки школьника влияют на его старость: ученые нашли ответ

235 Читать материал на украинском

Ученые доказали, что высокие оценки в старших классах школы ассоциируются с более крепким здоровьем ближе к пенсии.

Соответствующее исследование провели ученые из США. Они наблюдали за более чем 10 000 выпускников с 1957 года, сопоставляя данные об их успешности, карьере, работе, жизне, семье и здоровье, пишет Наша мама.

"Успешность в школе влияет на очень многие вещи. Например, на карьеру, зарплату, и, как оказалось, на здоровье", – рассказали авторы работы.

Новости
"Оценки – не главное, не забывайте бутерброды": Зеленский дал советы украинским первоклассникам

Сначала исследователи считали, что такую связь можно объяснить сознанием отличников. Если школьник сознательно относится к учебе, можно предположить, что он также следит за своим здоровьем. Однако, данные не подтвердили такого объяснения.

На здоровье в зрелом возрасте влияют именно полученные оценки, а не уровень знаний или умственные способности школьника. Это лишний раз, по мнению ученых, подчеркивает необходимость обучения в школе.

В качестве оценки школьника влияют на его старость

В качестве оценки школьника влияют на его старость

Особлива

Как сообщал OBOZREVATEL, педагог рассказала, как оценки в школе влияют на мотивацию ребенка.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Теги
школа дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы