Как организовать день ребенка во время карантина: психолог дала советы

Во время карантина родителям посоветовали создать график для детей, который удовлетворял бы не только младших, но и всех членов семьи. При этом важно сохранить структуру и дисциплину дома.

Об этом в эфире программы "Ранок на 24 каналі" рассказала детский психолог Дарья Селиванова. По ее словам, следует подготовить ребенка к переходу в другую деятельность, чтобы ему было проще.

"Сейчас мы живем в такое время, что невозможно учитывать исключительно интересы ребенка, если они отличаются с интересами родителей. И важно график так оптимизировать, чтобы он удовлетворял всех членов семьи, и не только детей", – пояснила Селиванова.

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Психолог отметила, что следует учитывать разный возраст ребенка. Для младших принципиальнее придерживаться одинакового графика. Старшие дети – являются более мобильными.

"Дети очень быстро приспосабливаются к изменениям, если, конечно, родители готовы заниматься переформатированием графика", – добавила Селиванова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог посоветовала тихие игры, чтобы не сойти с ума во время карантина с детьми.

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