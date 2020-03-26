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Как оплатят работу учителей во время карантина: появилось разъяснение

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В Украине педагоги во время карантина должны получать выплаты в размере средней зарплаты или тарификацией.

Как сообщили в Профсоюзе работников образования, зарплата учителям, работающим в нескольких школах или других учебных заведениях, выплачивается в размере, определенном по тарификации, независимо от формы работы (дистанционно, с гибким графиком и т.д.).

"Месячная заработная плата педагогов определяется путем умножения ставки на их фактическую нагрузку в неделю и деления этого произведения на установленную норму часов в неделю. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от количества недель и рабочих дней в разные месяцы года", – говорится в сообщении .

Как оплатят работу учителей во время карантина: появилось разъяснение

Как оплатят работу учителей во время карантина: появилось разъяснение

Профсоюз работников образования и науки Украины

Если в отдельные дни занятия не проводятся по независящим от учителя причинам, оплата производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации. Однако учитель должен выполнять другую организационно-педагогическую работу. При отсутствии такой работы – время простоя не по вине работника оплачивается не ниже двух третей тарифной ставки.

В школе есть и работники, выполняющие педагогическую работу в объеме до 240 часов в год с почасовой оплатой труда. В случаях, когда они выполняют свою работу в условиях удаленного доступа или по какой-то другой форме, то за эту работу выплачивается заработная плата в соответствии с заключенным трудовым договором.

Как оплатят работу учителей во время карантина: появилось разъяснение

Как оплатят работу учителей во время карантина: появилось разъяснение

город

Если же учебное заведение или учреждение во время карантина не работает, тогда за работниками сохраняется заработок. Зарплата на всех местах работы учитывается при исчислении среднего заработка: учителям, работающим в нескольких учебных заведениях, педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного образования и других учреждений, медицинским работникам детских домов, школ-интернатов для детей-сирот, а также для детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, учреждений дошкольного образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН дали ответ, что будет с ВНО и вступительной кампанией из-за продолжения карантина.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Зарплаты в Украине Школа
Место
Украина
Теги
карантин зарплата школа преподаватель
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