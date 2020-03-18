Как объяснить ребенку, что такое пандемия: психолог дала полезные советы

Украинский психолог Антонина Оксанич посоветовала постоянно говорить с детьми как об эпидемии, так и пандемии коронавируса, не замалчивать сложных тем и не игнорировать их любопытство.

Как написала експерт на Facebook-странице, ребенку следует пояснить, что бояться – это нормально. Ведь страх помогает быть осторожными и заботиться о своем здоровье, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Также родителям стоит сказать ребенку, что страх становится меньше, когда им делишься. Поэтому нужно больше общаться на сложные темы.

"Страх уменьшается, когда знаешь, что делать, чтобы защитить здоровье: соблюдать карантин, на улице и закрытых помещениях одевать маску и обрабатывать руки антисептиком/мылом, держать дистанцию от других людей. Это временные меры безопасности, которые нас защищают. Все эпидемии заканчиваются и все становится как раньше", – так, по мнению психолога, следует объяснить все ребенку.

инфографика Facebook Antonina Oksanych

Оксанич также порекомендовала родителям не перегружать маленьких информацией, не обсуждать в их присутствии худшие сценарии, а создавать ежедневные семейные ритуалы, которые будут поддерживать позитивный настрой в семье.

"Если ребенок испугался какой-то информации по эпидемии – успокойте его, объясните, какие меры делаете вы, чтобы защититься. Предложите ребенку построить в его комнате защитную крепость, поиграйте с ним. Победите все вирусы. Если ребенок волнуется за здоровье бабушки или дедушки, пусть поговорит с ними по скайпу, а они его успокоят, что делают все, чтобы защитить себя", – добавила Оксанич.

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