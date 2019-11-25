Как объяснить ребенку, что такое "механическое движение"

Часто родителям нужно помочь школьникам с домашним заданием, но без учебника вспомнить и объяснить даже самые простые явления бывает сложно. Моя Школа Обозреватель предлагает помочь разобраться с темой "Механическое движение" из курса по физике за 7 класс.

Что такое движение?

Коротко. Это изменение его положения в пространстве.

Длинно. Движение тела – это изменение его положения в пространстве относительно других тел за какое-то время. Физики называют такое движение "механическим".

Одной из главных характеристик движения является относительность. То есть, чтобы определить куда и с какой скоростью движется тело, надо определиться с системой отсчета – относительного какого другого объекта движется тело и в каких единицах считать время, в течении которого тело движется. Больше о системе отсчёта вы можете узнать из учебника по физике за 7 класс В.Г. Баряхтяра.

Что может двигаться?

Коротко. Материальная точка, твердое тело, сплошная среда.

Длинно. Могут двигаться:

материальная точка – обладающее массой тело, другими характеристиками которого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи;

твердое тело – вещество со стабильной формой;

сплошная среда – механическая система, которая при движении в пространстве описывается скалярным полем плотности и векторным полем скоростей, не координатами и скоростями отдельных частиц.

Что такое траектория?

Коротко. Линия, по которой движется объект.

Длинно. Траектория – линия (множество точек в пространстве), по которой движется тело, представляющая собой, в которых находилась, находится или будет находиться материальная точка при своём перемещении в пространстве относительно выбранной системы отсчёта.

В зависимости от того, какой объект движется и по какой траектории, выделяют разные виды движения.

Какое бывает движение?

Коротко. Прямолинейное (равномерное и неравномерное), криволинейное, движение по кругу, колебательное.

Длинно. Прямолинейное движение – механическое движение по прямой траектории. Виды:

а) прямолинейное равномерное движение – движение по прямой, при котором за любые равные промежутки времени материальная точка совершает одинаковые перемещения.

Величины, описывающие это движение: скорость (V), перемещение (S), координата (x), время (t).

б) прямолинейное неравномерное движение – движение по прямой, при котором за любые равные промежутки времени материальная точка совершает разные перемещения.

При неравномерном движении тело может за равные промежутки времени проходить как равные, так и разные пути. Для описания неравномерного движения вводится понятие средней скорости.

Средней скоростью называют отношение полного перемещения, которое совершило тело, ко времени, за которое совершено это перемещение

Если вам трудно даются задачи на определение средней скорости, вы можете воспользоваться решебником по физике за 7 клас В.Г. Баряхтяра или выбрать другой решебник по физике из списка.

Криволинейное движение – движение точки по непрямой траектории.

При равномерном движении точки по окружности её траекторией является дуга. Точка движется с постоянной угловой скоростью, а зависимость угла поворота точки о времени является линейным – начальное значение угла поворота.

Период вращения – промежуток времени, через который точка тела при вращении возвращается к своему исходному положению обозначается символом "T".

Колебательное движение точно или приблизительно повторяется через определённые интервалы времени.

Колебательное движение периодичное и его характеризуют:

Период колебаний (T) – время, за которое тело совершает одно полное колебание. Измеряется в секундах. Частота – число полных колебаний тела за одну секунду. Измеряется в герцах (Гц) и обозначается греческой буквой ν (читается "ню").

В этой статье объяснили простыми словами одно из понятий по физике за 7 класс как “механическое движение”.

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