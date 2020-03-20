Как не сойти с ума во время карантина с детьми: психолог посоветовала тихие игры

Детский психолог Светлана Ройз назвала интересные тихие игры для родителей, которые чувствительны к шуму и громким звукам.
Експерт на Facebook-странице написала, что многие дети до шести лет не умеют контролировать громкость речи.
Ройз проконсультировалась с нейробиологом Екатериной Винник и назвала тихие игры, которые уже успела испытать на практике:
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The Family Trainer
Пульт управления. На подушечках пальцев ребенка рисуем фломастером "кнопку громкости". Например, на указательном пальчике – красным цветом ставим точку – громче, на безымянном – синим цветом – тише.
Тренируемся, предлагаем сказать слово, например, "мама", или имя ребенка, нажимаем несколько раз на пальчик – ребенок говорит слово в зависимости от "кнопки" и количества "кликов" громче-тише. Доводим до наибольшей громкости, а затем, останавливаем на нужной. Когда ребенок снова будет говорить громче, улыбаясь, прикасаемся к ее "кнопки", или просим, чтобы она сама притронулась.
Игра в "шпионов", в мышек и кота. Мышка должна тихонько, беззвучно пробраться и что-то заранее продуманное у кота схватить.
Дирижер. Взмахивает рукой вверх – это сигнал инструментов "играть громче", рукой вниз – снижаем громкость, собираем руку в кулак – молчания. Даем возможность ребенку тоже побыть дирижером.
Буквы в строку. От маленькой до большой. И наоборот, от огромной, к маленькой. Просим ребенка смотреть на буквы, произносить звук, повышая или снижая громкость (чем меньше буква, тем тише звук и наоборот).
Каждые несколько часов – 2 минуты тишины. Назначаем ребенка главным. Когда зазвенит будильник, он представляет всем сигнал – "Слушаем тишину".
Шепотуньки. Разговоры в семье только шепотом.
Ваза. Складываем все громкие голоса. Когда хочется сказать громко, свой голос нужно "взять" из вазы.
Опера. В семье не говорят, а поют.
Преобразование. Говорим, как маленькие лилипутики, мышки или муравьи, а затем, как великаны или слоны.
Молчание. Кто первый скажет слово, тот проиграл.
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