Как не развалить брак на карантине: университет предложил бесплатные консультации

Цюрихский университет (Швейцария) предложил бесплатные онлайн-консультации для семейных пар, которые оказалися в замкнутом пространстве вдвоем на карантине.

Как говорится на сайте вуза, во время учебы будут обращать внимание на повышение эффективности общения между партнерами, ведь именно это страдает первым в стрессовых ситуациях, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Цель программы заключается в том, чтобы помочь парам укрепить свои отношения в ситуации стресса путем усиления взаимной поддержки", – рассказали в университете.

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Терапия также направлена на то, чтобы напомнить, что ценность прочных партнерских отношений заключается не только в самих отношениях, но и в общей пользы для здоровья и благополучия, которую они приносят.

Сначала парам предлагается пятичасовое вступление. На онлайн-тренингах будут наводить видео-примеры, чтобы проиллюстрировать решение проблем, связанных с коммуникацией. Тот, кто нуждается в конкретных советах, могут заказать личную консультацию с коучем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России университет начал проводить лекции в Minecraft из-за коронавирусного карантина.

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