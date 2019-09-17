Как научить школьников финансовой грамотности: советы психологов

Большинство психологов рекомендуют постепенно приучать ребенка самостоятельно распоряжаться деньгами. Однако большие суммы давать школьникам не следует, чтобы не провоцировать других детей.

Детский и семейный психолог Лилия Алексеенко рассказала, что ребенок видит, как родители распоряжаются деньгами, и хочет им подражать, пишет EtCetera.

"В подростковом возрасте мотивация меняется: ребенку хочется "быть как все" и не выглядеть белой вороной на фоне сверстников, которым родители дают деньги на мелкие расходы. К этому времени для него уже становится важной сама возможность что-то купить", – рассказала психолог.

По ее словам, навык распоряжаться деньгами будет необходим во взрослой жизни, и лучше начать формировать его в детстве. Но давать ребенку его первые карманные деньги родителям стоит только в том случае, если он понимает, зачем они нужны.

"Чтобы ребенок понял, как нужно правильно тратить деньги, отправьте его в магазин за покупками. Пусть он увидит, сколько стоят продукты, рассчитает деньги и принесет сдачу", – добавила Алексеенко.

Психолог Алла Волощук считает, что важно родителям позволять ребенку самостоятельно планировать, как он потратит свои деньги. Он должен приобрести собственный опыт, даже отрицательный. Постарайтесь не критиковать его, а объяснять, как правильно выбирать вещи и рассчитывать деньги.

ребенок Народная правда

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