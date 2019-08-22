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Как мотивировать школьника правильно питаться: опубликованы советы

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Достаточное количество питательных веществ и правильная культура питания уберегут ребенка от многочисленных болезней и сделают его бодрее и внимательнее.

Как пишет Центр общественного здоровья Украины, школьники начинают чаще отказываться от завтраков и употреблять вредную пищу: фаст-фуд, бесполезные снеки и сладости.

Поэтому специалисты советуют акцентировать внимание на овощах и бобовых. Они составляют почти половину объема дневного рациона.

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"Следите, чтобы ребенок ежедневно употреблял фрукты и ягоды (около 1/6 от объема дневного рациона). Включайте молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях употребляйте цельнозерновые продукты, семена и орехи", – говорится в сообщении.

Родителям советуют три раза в неделю готовить ребенку рыбу и мясо (птицу и кролика). Также следует уменьшить в рационе количество соли и сахара: для детей 2-3 г в сутки, для подростков менее 5 г.

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Важно следить за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

"Помните, что сок, компот, морс, сладкий чай, кофе, какао не заменяют чистую питьевую воду", – добавили специалисты Центра общественного здоровья.

Здоровое питание

Здоровое питание

Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман показал меню "Нового школьного питания".

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Темы
Школа Питание
Место
Украина
Теги
школа дети питание Центр общественного здоровья
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