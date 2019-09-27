Как мотивировать ребенка учиться: названы главные способы

Родителям стоит мотивировать ребенка к учебе через собственный пример, совместной деятельностью или разработать систему поощрений.

Бывает, что негативное отношение к школе развивается из-за нелюбви к одному предмету. Ребенок не любит читать – устраивайте домашние литературные вечера, терпеть не может математику – придумайте шуточные задания, пишет Наша мама.

"Подумайте, чем интересуется ребенок. И используйте эти знания для повышения мотивации. Например, воспоминания о совместных путешествиях можно "привязать" к естествознанию или географии. Интересы книгами о Гарри Поттере – к изучению английского", – говорится в сообщении.

Можно обеспечить ребенку пребывания в здоровой информационной среде: клубы по интересам, спортивные секции, кружки. Познавательная деятельность не должна ограничиваться школой.

Родителям следует показать ребенку, какую радость может доставлять получения новых знаний.

"Разработайте систему поощрений за хорошую учебу. При этом не стоит обращать внимание только на оценки. Самостоятельно написанный доклад на "четверку" не хуже, чем "пятерка" за проект, над которым полночи работали родители", – говорится в сообщении.

ребенок UkrMedia

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько и как рекомендовано спать школьникам.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!