Как Минобразования готовится к новому министру: Гриневич раскрыла подробности

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич готовится к завершению своей каденции на посту и планирует передать переходные книги для нового главы ведомства.

Как рассказала главный педагог страны в интервью "Громадському", у команды Министерства образования есть четкое видение, каким образом нужно делать следующие шаги.

"Во всей этой истории меня интересует только одно: чтобы те позитивные вещи, которые мы сделали, в которые вложено очень много сил, не только моих, а всей команды, очень многих людей, чтобы они продолжались, развивались", – отметила Гриневич.

По ее словам, сейчас в министерстве готовят переходные книги. Там описано все, что сделали за каденцию, когда Гриневич была министром.

"Когда придет новый министр, я готова сесть с ним за столом, вручить ему эти переходные книги, поговорить о перспективах, каким образом дальше он или она видит развитие. У меня есть один интерес: чтобы образование развивалось дальше", – добавила министр.

Отмечается, что ведомство имеет хорошие наработки, но сделать надо еще больше. Ведь образовательная реформа не делается за короткий период времени, поэтому важно наладить сотрудничество.

Лилия Гриневич Еспресо.TV

Как сообщал OBOZREVATEL, в Зеленского назвали кандидатуры председателей Минздрава и Минобразования. Должность Лилии Гриневич предсказывают эксперту Сергею Бабаку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся