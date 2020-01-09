Как изменилось образование в Украине за 2019 год: топ-10 выдающихся событий

Общественная организация "Ассоциация инновационного и цифрового образования" составила топ-10 выдающихся событий и достижений в сфере образования, которые произошли в Украине за 2019 год.

В рейтинг вошли новые законы, назначения, проекты, исследования и многое другое, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Образовательный хаб Киева.

Итак, одним из самых главных событий стала полная перезагрузка исполнительной и законодательной власти в сфере образования, а Министерство образования и науки возглавила Анна Новосад.

Также в 2019 году традиционно определили Учителя года в рамках премии Global Teacher Prize Ukraine. Так, лучшим педагогом стала Наталья Кидалова из Мелитополя (Запорожская область), которая преподает английский и украинский языки и литературу в местной школе I-III ступеней № 23.

Следующее важное событие – Украина впервые приняла участие в международном исследовании PISA. Оно показало, что уровень знаний 15-летних школьников оказался хуже по сравнению с показателями учащихся в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Возможностью года стало то, что с сентября 2019 года родители школьников могут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения: семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим сопровождением.

Как изменилась образование в Украине за 2019: топ-10 выдающихся событий 1news.zp.ua

Прорывом года назвали то, что учителя смогут использовать государственные средства для повышения квалификации и учиться в организациях, которые сами выбрали.

Проектом года признали "Lingva.Skills", в котором украинцы выполнили более 120 млн упражнений. В июне 2019 года Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) впервые включил Украинский образовательный проект в топ-10 социальных стартапов стран Восточной Европы.

Также на украинском телевидении впервые вышло образовательное телевизионное ток-шоу, во время которого эксперты искали ответы на проблемы, которые возникают перед украинскими педагогами, чиновниками, руководителями учебных заведений, учащимися, студентами, а также их родителями.

При участии Украинской Биржи Благотворительности начался сбор средств на создание всеукраинской платформы по изучению украинского языка, запуск которой запланирован на 2020 год.

В течение 6 месяцев деятельности инновационного проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого", было проведено 600 тренингов, участие в которых приняли более 10 000 человек.

А законом года стал принят во втором чтении закон № 2299 об усовершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования. Целью закона является урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, поступление на обучение для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ и т.п.

Как изменилась образование в Украине за 2019: топ-10 выдающихся событий 1news.zp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы назвали топ-10 проблем образования за год.

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