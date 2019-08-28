Как изменилась зарплата украинских учителей за 7 лет: названные суммы

В Украине минимальная зарплата педагога в долларовом эквиваленте за 7 лет уменьшилась на 31 доллар.

Как пишет Ukr.life, в 2012 году для учителя-специалиста самый низкий тарифный разряд был 9-ый. Он был равен 1 337 грн, что составляет 168 долларов (курс 1$ – 7.98₴).

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"В 2019 году самый низкий тарифный разряд учителя-специалиста был 11-ый. По состоянию на 1 января 2019 года, 11-ый тарифный разряд был равен 3 784 грн, что составляет 137 долларов (курс 1$ – 27,8₴)", – говорится в сообщении .

Доплата за престижность проводилась и в 2012, и в 2019 годах. Все остальные доплаты привязаны к тарифной сетки.

Отмечается, что расчеты проводились до налогообложения.

Зарплата учителя 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, учителям Киева повысят зарплату с 1 сентября.

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