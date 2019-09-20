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Как исправить почерк у ребенка: опубликовано легкие способы

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Детские каракули часто воспринимают, как лень или невнимательность. Проблемы с письмом связанные с нарушением работы мозга, но родителям не стоит паниковать, потому что дело не в патологии.

Практическый психолог Лидия Курило поянила, что левое полушарие головного мозга, которое именно отвечает за обучение чтению и письму и руководит правой половиной тела, обычно доминирует. Поэтому у большинства людей ведущей является правая рука. Есть дети, страдающие дисграфией – частичным расстройством процесса письма. Она возникает из-за нарушения нейронных связей, передающих информацию между полушариями мозга, пишет Всеосвіта.

За помощью следует обратиться к логопеду, дефектологу или психологу.

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Что можно сделать в домашних условиях?

1. Развивайте в ребенке мелкую моторику рук. Выполняйте различные упражнения.

2. Научите ребенка правильно сидеть за рабочим столом, следите за тем, как он пишет и с какой силой давит на ручку. Если буквы в тетради едва заметны, нужно делать специальную гимнастику на укрепление пальчиков.

Родители и дети

Родители и дети

безумный Улитка

3. Если малышу трудно писать шариковой ручкой, предложите ему определенное время попользоваться карандашом, потом гелевой и чернильной ручкой.

4. Если буквы выходят за пределы строки, нарисуйте линию карандашом. Ребенок будет обращать на нее внимание и пытаться писать в строке.

5. Детям, у которых обнаружили дисграфию, нужно чаще тренироваться набирать текст на клавиатуре. Обращая внимание на подчеркнутые красные слова, ребенок будет запоминать их правильное написание, к тому же научится обращаться с клавиатурой.

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6. Ребенок сидит прямо, голова слегка наклонена, ноги согнуты под прямым углом, подошвы полностью на полу. Левая рука (для правшей) лежит на столе параллельно его краю. Середина тетради направлена к середине груди, а сама тетрадь наклонена влево. Ручка должна лежать на верхней фаланге среднего пальца, большой и указательный должны ее придерживать. Рука опирается на мизинец и ребро ладони. Средний и безымянный пальцы – перпендикулярно краю стола. Расстояние от кончика ручки до указательного пальца – 1,5-2 сантиметра. Кисть правой руки движется свободно, однако локоть не отрывается от стола.

почерк

почерк

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, почему не нужно родителям делать домашнее задание с ребенком.

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