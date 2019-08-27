Как интересно отпраздновать первый звонок: 5 идей

С каждым годом все больше учителей хотят традиционную линейку на 1 сентября превратить в оригинальный праздник и подарить школьникам яркие впечатления.

Итак, чтобы начать новый учебный год интересно, учителям следует не забыть сделать совместное фото со своими учениками и ученицами, пишет Всеосвіта.

"Детям нравится фотографироваться. Наверное, они с восторгом встретят предложение сделать совместное фото и опубликовать его на сайте школы или в сообществе вашего класса в соцсетях", – говорится в сообщении.

Следующий совет педагогам – начните видеодневник жизни класса. Во время праздничной линейки можно записать музыкальный видеоотчет встречи с классом после летних каникул. В дальнейшем видеодневник можно дополнять записями экскурсий, школьных праздников. За год наберется много интересных материалов, которые с интересом будут смотреть как сами ученики, так и их родители.

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Также каждый ученик может написать записку о том, чего они ждут, чего боятся и чего хотят достичь в новом учебном году. Подписывать листочки не нужно. А учитель проанализирует все ответы и составит рейтинг ожиданий и самых больших страхов, связанных с началом нового года.

"Зачитайте их в классе, сопровождая мотивирующими комментариями. Скорее всего, ожидания и страхи различных учеников и учениц будут похожими. Это может некоторых из них удивить, но поможет каждому почувствовать себя частью ученического, классного сообщества. А также убедиться в том, что подобные переживания знакомы не только одному подростку, а значит, преодолевать их вместе с одноклассниками будет легче", – говорится в сообщении.

Интересно отметить Первое сентября можно и с помощью опроса для учеников и учениц "Кем хочу быть?". Школьники должны написать на листочке, какой профессией они хотели бы овладеть после окончания школы. Опросы следует проводить каждые 6 месяцев, чтобы сравнить ответы, а на выпускном вечере зачитать все школьникам.

В завершение, заложите капсулу времени. Попросите учеников и учениц записать интересные события из жизни школы или класса, свои мечты или советы себе в будущем. Капсулу времени можно открыть в конце года, на выпускном вечере или на встрече выпускников через несколько лет после окончания школы.

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