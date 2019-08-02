Как интересно оформить класс в стиле НУШ: опубликовано идеи оформления

Уголок для творческих занятий в классе Новой украинской школы должен быть оснащен на высшем уровне. Он обязан быть удобен и иметь яркий красивый дизайн, что будет побуждать детей к собственному творчеству.

Как пишет "На Урок", согласно рекомендациям Министерства образования и науки, в таком уголке будет сохраняться все необходимое для детского творчества: альбомы для рисования, краски, карандаши, пластилин, полимерная глина, цветная бумага и множество других материалов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для начала надо позаботиться об удобном и эргономичном расположение всех этих вещей. Для этого идеально подойдет шкаф с открытыми полками или стеллаж. Можно выбрать и частично закрытые шкафы с ящиками. Часто их красят в яркие цвета, что добавляет хорошего настроения", – говорится в сообщении.

Чтобы дети не путались, где чьи вещи, стоит сделать небольшие отдельные боксы для каждого. Можно написать на боксах фамилии и имена учеников, или же вообще налепить на них фотографии.

Рисунки или поделки учеников не стоит прятать в ящик. Можно обустроить места для выставки детских работ или закрепить рисунки на стенде.

Класс в стиле НУШ на Урок

Идеи оформления на Урок

Идеи оформления на Урок

Идеи оформления на Урок

Идеи оформления на Урок

Идеи оформления на Урок

Как сообщал OBOZREVATEL, названо регионы Украины, которые лучше и хуже справились с закупками для первых классов НУШ.

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