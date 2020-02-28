Как делать домашние задания без истерик: психолог дала советы родителям

Психолог Марина Елисеева посоветовала родителям не кричать на детей во время выполнения задач, а заняться чем-то другим и через некоторое снова взяться за уроки. Это поможет избежать стресса.

Уроки желательно делать в то же время и в том же месте, чтобы выработать в ребенке привычку. Считается, что для уроков лучшее время с 15.00 до 17.00, в старших классах его можно продлить до 18.00, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на ТСН.

Время от времени ребенку надо устраивать небольшой перерыв, во время которого можно перекусить или сделать несколько физических упражнений. Не нужно заставлять ребенка делать уроки, как только он придет из школы. Сначала пусть он отдохнет и восстановит силы.

Следует отметить, что родители могут помогать детям делать уроки в начальных классах. Это нужно для организации учебного процесса. Роль взрослого – следить, чтобы на каждое домашнее задание приходилось одинаковое количество времени. Если ребенок не успевает сделать уроки с какого-то предмета, педагоги и психологи рекомендуют перейти к следующему. Со временем можно ограничиться проверкой тетрадей, а в старших классов и это не понадобится.

"Что делать, если ребенок не может ровно написать буквы в прописи или не может понять задание, которое должен сделать? Выход один: нужно закрыть учебник и тетрадь и заняться чем-нибудь другим. И только после этого, отдохнув и успокоившись, можно делать второй "подход" к получению знаний", – говорится в сообщении.

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