Как будет происходить ВНО по истории Украины: важные детали

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Как будет происходить ВНО по истории Украины: названы важные детали

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ВНО по истории Украины в 2019 году состоится 4 июня. Тест содержит 60 заданий различных форм, на выполнение которых отведено 150 минут.

Выпускники школ 2020 года, ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений могут выбрать историю Украины для прохождения ДПА в форме ВНО, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Сертификационная работа состоит из двух частей:

  • "История Украины ХХ – начала XXI вв." (30 заданий)

  • "История Украины от древнейших времен до конца XIX в." (30 заданий).

Новости
ВНО-2020: Новосад рассказала о нововведениях для участников

Участникам тестирования, которые сдают только ДПА в форме ВНО, будет зачисляться задания части "История Украины ХХ – начала XXI вв.".

ВНО

ВНО

Главком

На тестах будут представлены четыре формы заданий:

  • Задания с выбором одного правильного ответа. Состоит из основы и четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Тест содержит 46 заданий этой формы, которые будут оценены в 0 или 1 балл.

  • Задания на установление соответствия ("логические пары"). Состоит из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Тест содержит 6 заданий этой формы, которые будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 балла.

  • Задания на установление правильной последовательности. Состоит из основы и перечня событий, обозначенных буквами, которые нужно расположить в правильной последовательности, где первое событие должно соответствовать цифре 1, второе – цифре 2, третье – цифре 3, четвертое – цифре 4. Тест содержит 4 задания такой формы, каждое из которых оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла.

  • Задания с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответов. Состоит из основы и семи вариантов ответа, обозначенных цифрами, среди которых только три правильные. Тест содержит 4 задания этой формы. Каждое задание оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла.

Новости
Назван график проведения ВНО-2020

Результаты ВНО по истории Украины будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2020 года.

Как будет происходить ВНО по истории Украины: важные детали

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как будет происходить ВНО по украинскому языку и литературе.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
История Украины ВНО школа
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