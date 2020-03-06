11 июня 2020 года состоится внешнее независимое оценивание по географии. Тест содержит 54 задачи, на выполнение которых отведено 150 минут.

Выпускники школ, а также учащиеся и студенты учреждений профессионального, высшего образования могут выбрать географию как третий предмет для прохождения ДПА в форме ВНО, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Так, сертификационная работа состоит из задач четырех форм:

Выбор одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Они будут оценены в 0 или 1 балл.

Установление соответствия. Задание состоит из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Они будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 балла.

Неструктурированное задание открытой формы с коротким ответом. Состоит из основы и предусматривает решение задачи. Они оцениваются в 0 или 2 балла.

Выбор трех правильных ответов из семи предложенных вариантов. Задание состоит из основы и семи вариантов ответа, обозначенных цифрами, среди которых только три правильные. Оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла.

Участникам тестирования, которые будут сдавать ДПА в форме ВНО, будут зачислять все выполненные задания. Результаты ВНО по географии будут размещены на информационных страницах участников до 24 июня 2020 года.

Как будет проходить ВНО по географии: названы все подробности Depositphotos

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как будет происходить ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике.

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