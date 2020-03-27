Как будет проходить ВНО 2020 по английскому языку: названы все подробности

Тест внешнего независимого оценивания по английскому языку будет содержать 59 заданий, на выполнение которых участникам будет отведено 150 минут.

Выпускники школ, а также учащиеся и студенты учреждений профессионального, высшего образования могут выбрать английский язык как третий предмет для прохождения ДПА в форме ВНО, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Сертификационная работа состоит из четырех частей:

"Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий);

"Чтение" (22 задания);

"Использование языка" (20 заданий)

"Письмо" (одна задача открытой формы с развернутым ответом).

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На тестах будут представлены пять форм заданий:

Выбор одного правильного ответа. Задание состоит из основы и трех или четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Они будут оценены в 0 или 1 балл.

Определение правильности/неправильности утверждения. В заданиях предлагается определить правильность или неправильность приведенного утверждения относительно содержания прослушанного или прочитанного. Они будут оценены в 0 или 1 балл.

Установление соответствия. В заданиях предлагается подобрать заголовки к текстам/частей текстов из приведенных вариантов; утверждение/ситуации к объявлениям/текстов; вопрос к ответам или ответы к вопросам. Они будут оценены в 0 или 1 балл.

Заполнение пропусков в тексте. В заданиях предлагается дополнить абзацы/предложения в тексте предложениями/частями предложений, словосочетаниями/словами из приведенных вариантов. Они будут оценены в 0 или 1 балл.

Задания открытой формы с развернутым ответом. Предусматривает создание собственного высказывания в соответствии с предложенной коммуникативной ситуацией в бланке ответов Б. Задача оценивается от 0 до 14 баллов по критериям содержания и речевого оформления.

Участникам тестирования, которые будут сдавать ДПА в форме ВНО, будут зачислять все выполненные задания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как будет происходить ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, географии и математики.

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