Как alyona alyona работала воспитательницей и зажигала под Винника: нашлось уникальное видео

Проект Моя Школа OBOZREVATEL нашел в сети уникальное видео, где запечатлена работа Алены Савраненко (теперь известной как рэп-исполнительница alyona alyona) в детском садике "Теремок" в Барышевке Киевской области в 2015 году.

Видео на свой канал в Youtube выложил Андрей Д.

В частности, там запечатлено, как Савраненко проводит номер из детского патриотического флешмоба. Она помогает детям правильно двигаться под песню Олега Винника "Перлина Україна".

"Танцевальный флешмоб ДОУ "Теремок" п.г.т. Барышевка. Родители детей группы "Зернышко" приветствуют весь коллектив ДОУ "Теремок" с профессиональным праздником: здоровья, вам, счастья и терпения..." - говорится в описании к видео.

Савраненко проработала в детсадах воспитателем 4 года.

На сайте "Теремка" отмечается, что в начале октября 2019 года Савраненко побывала у них уже в качестве звезды.

Читайте, как alyona alyona попала в престижный список европейских исполнителей.

Читайте также, как недавно Олег Винник попал в антиукраинский скандал.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!