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Кабмин уволил трех заместителей министра образования и назначил двух советников: названы имена

3.1т Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины уволил заместителей министра образования Павла Хобзея, Юрия Рашкевича, Вадима Карандия и назначил двух советников: Александра Романко и Елену Скалянськую.

Министр образования Анна Новосад на Facebook-странице сообщила, что надеется на дальнейшую работу над изменениями образования с экс-работниками ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Кабмин назначил двух заместителей министра образования

"Сегодня с должностей заместителей министра образования и науки Украины идут замечательные люди – Павел Хобзей, Юрий Рашкевич и Вадим Карандий. Каждый из них дал огромную добавленную ценность начатым МОН реформам, они были и их соавторами, и теми, кто внедрял", – отметила Новосад.

О назначении советников сообщил в Facebook один из новоизбранных работников МОН Александр Романко, который является профессором Университета Торонто. А советник Елена Скалянськая ранее работала проектным менеджером канадской программы Mitacs Globalink Research Internship.

Нові радники міністра освіти

Нові радники міністра освіти

Fаcebook Александр Романко

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключевых задачи в должности министра образования Украины.

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Тема
Образование в Украине
Персоны
Анна Новосад Вадим Карандий
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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