Кабмин уволил трех заместителей министра образования и назначил двух советников: названы имена

Кабинет министров Украины уволил заместителей министра образования Павла Хобзея, Юрия Рашкевича, Вадима Карандия и назначил двух советников: Александра Романко и Елену Скалянськую.

Министр образования Анна Новосад на Facebook-странице сообщила, что надеется на дальнейшую работу над изменениями образования с экс-работниками ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости Кабмин назначил двух заместителей министра образования

"Сегодня с должностей заместителей министра образования и науки Украины идут замечательные люди – Павел Хобзей, Юрий Рашкевич и Вадим Карандий. Каждый из них дал огромную добавленную ценность начатым МОН реформам, они были и их соавторами, и теми, кто внедрял", – отметила Новосад.

О назначении советников сообщил в Facebook один из новоизбранных работников МОН Александр Романко, который является профессором Университета Торонто. А советник Елена Скалянськая ранее работала проектным менеджером канадской программы Mitacs Globalink Research Internship.

Нові радники міністра освіти Fаcebook Александр Романко

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключевых задачи в должности министра образования Украины.

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