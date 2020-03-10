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Кабмин назначил Полюховича и. о. министра образования: кто он

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Временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал Юрий Полюхович. Он заменит на посту ушедшую в отставку Анну Новосад.

Решение о кадровой перестановке было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины 10 марта, сообщается на сайте Минобразования.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня – честь исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", – сказал и. о. министра после своего назначения.

Известно, что Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в Костополе Ривненской области. Степень магистра по истории он получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, является кандидатом исторических наук, автором более 40 научных публикаций.

Юрий Полюхович

Юрий Полюхович

Сайт Минобразования

С 2000 года – представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB. В течение 2014-2016 Полюхович был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Также он работал в Национальном институте антропологии и истории (Мексика), имеет опыт работы в частных компаниях, в которых занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года Полюхович занимал должность советника министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация".

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (язык иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 года Полюховича назначили первым заместителем министра образования и науки Украины Анны Новосад. Кроме того, работу в Минобразования он совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Юрий Полюхович Анна Новосад
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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