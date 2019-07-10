Кабмин изменил продолжительность отпуска воспитателям детсадов

В Украине воспитателям детских садов увеличат продолжительность отпуска. Теперь они будут отдыхать 56 календарных дней, как и все другие педагоги.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 10 июля, пишет пресс-служба ведомства.

"Для воспитателей детских садов вырастет не только зарплата, но и продолжительность отпуска – с января 2020 году до 56 календарных дней", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее отпуск составлял 42 календарных дня. Такое увеличение продолжительности отдыха было давним требованием образовательных профсоюзов.

отпуск Хуст NEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывали забавные советы, что делать учителю во время отпуска. Отдых нужно провести как можно лучше, чтобы в сентябре с новыми силами приступить к работе в школе.

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