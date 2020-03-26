Кабинет министров предложил сократить большинство расходов, направленных на развитие в сфере образования и науки в Украине.

Как сообщила на Facebook-странице экс-министр образования Анна Новосад, пока это только проект, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Кабмин хочет жестко сократить финансирование образования: названы цифры ZMINA

Итак, планируют забрать:

субвенцию на создание профессионально-технических учебно-практических центров – 259 млн грн;

Фонд развития высших учебных заведений – 250 млн грн;

субвенцию "Способная школа для лучших результатов" – 1,5 млрд грн;

субвенцию на поддержку молодых учителей – 1,5 млрд грн;

субвенцию на Новую украинскую школу – 1,4 млрд грн;

средства для запуска грантового финансирования науки через Национальный Фонд Исследований – 500 млн грн;

в общем все средства, которые шли в бюджетной программе МОН "Поддержка приоритетных направлений научных исследований" – 400 млн грн.

По словам Новосад, перераспределять средства на медицинское обеспечение нужно, но оставлять без финансирования последние три позиции – нельзя.

"Мы потеряем один год реформы школы, я очень сомневаюсь, что в 2021 году кто-то заложит более 3 млрд, чтобы наверстать НУШ за 2 года. Ну и резать сейчас науку – у меня цензурных слов нет", – добавила Новосад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в Госбюджет-2020 года, которые предусматривают увеличение дефицита бюджета в 4 раза.

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