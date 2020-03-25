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Кабмин даст деньги украинским ученым на разработку тестов на коронавирус

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В Украине полноценно запустят Национальный фонд исследований, который будет оказывать поддержку украинским научным учреждениям, в частности в разработке тестов для выявления коронавируса.

Соответствующее решение принял Кабинет министров в среду, 25 марта (чтобы посмотркть заседание правительства, доскролльте до конца страницы).

Кабмин даст деньги украинским ученым на разработку тестов на коронавирус

Кабмин даст деньги украинским ученым на разработку тестов на коронавирус

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"В 2018 году было начато программу поддержки и развития научных исследований. Постановление позволит избежать дублирование Национальной Академией Наук Украины функций Национального фонда исследований, который начинает свою деятельность в 2020 году", – пояснил первый заместитель в.и.о. министра образования Юрий Полюхович.

Постановление утвердит паспорт бюджетной программы и позволит научным учреждениям работать без ограничений над разработкой тестов для выявления коронавируса. Благодаря принятому решению, можно будет эффективно использовать государственные средства на научные проекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины вынужденно отправляет своих работников в неоплачиваемый отпуск из-за недостатка средств.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Коронавирус
Персона
Юрий Полюхович
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство образования Украины
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