Известный университет обвинили в эпидемии самоубийств

Университет Бристоля обвиняют в эпидемии суицидов – за последние полтора года погибли 12 студентов высшего учебного заведения.

Об этом сообщает The Sun.

Родители 20-летней студентки Наташи Абрахарт, покончившей жизнь самоубийством в апреле прошлого года, подали в суд на университет и сняли документальный фильм на ВВС с целью выяснения причины серии суицидов в ВУЗе

Спустя год после учебы в университете Наташа, ранее страдавшая от приступов острой социальной тревоги, стала испытывать проблемы с психическим здоровьем. Вследствие этого появились проблемы с учебой, из-за которых девушка очень переживала.

Студентка совершила три попытки суицида, последняя из которых стала роковой. В этот день девушка должна была выступить перед большой аудиторией с публичной презентацией.

Как утверждает друг погибшей Наташи, академические условия и высокий уровень конкуренции, созданные в университете, оказывают серьезное давление на психику многих студентов.

Сообщается, что с октября 2016 года покончили жизнь самоубийством 13 студентов из города Бристоль.

Наташа Абрахарт

В учебном году 2017/18 свели счеты с жизнью 6 студентов заведения – это самый высокий показатель суицидов за год в университетах Великобритании.

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