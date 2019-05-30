Известный университет обвинили в эпидемии самоубийств

Университет Бристоля обвиняют в эпидемии суицидов – за последние полтора года погибли 12 студентов высшего учебного заведения.
Об этом сообщает The Sun.
Родители 20-летней студентки Наташи Абрахарт, покончившей жизнь самоубийством в апреле прошлого года, подали в суд на университет и сняли документальный фильм на ВВС с целью выяснения причины серии суицидов в ВУЗе
Спустя год после учебы в университете Наташа, ранее страдавшая от приступов острой социальной тревоги, стала испытывать проблемы с психическим здоровьем. Вследствие этого появились проблемы с учебой, из-за которых девушка очень переживала.
Студентка совершила три попытки суицида, последняя из которых стала роковой. В этот день девушка должна была выступить перед большой аудиторией с публичной презентацией.
Как утверждает друг погибшей Наташи, академические условия и высокий уровень конкуренции, созданные в университете, оказывают серьезное давление на психику многих студентов.
Сообщается, что с октября 2016 года покончили жизнь самоубийством 13 студентов из города Бристоль.
Наташа Абрахарт
В учебном году 2017/18 свели счеты с жизнью 6 студентов заведения – это самый высокий показатель суицидов за год в университетах Великобритании.
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