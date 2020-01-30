Доктор филологических наук Георгий Почепцов предложил закрыть все высшие учебные заведения в Украине, чтобы развиваться вместе с другими странами.

Мыслями о кардинальном изменении системы высшего образования профессор поделился в интервью "Главкому". По его мнению, также следует изменить предметы обучения и срок годности диплома до двух лет.

"С точки зрения практики, переучить людей практически невозможно. Американцы, когда организовывали переподготовку своих генералов, долго выясняли, чему же их учить, какие предметы преподавать. Ведь все их знания и предметы очень быстро устаревают", – объяснил Почепцов.

По его словам, нужно перейти на годовые магистерские программы и изучать те предметы, которые пользуются популярностью в других странах, но отсутствуют в украинских заведениях.

Известный профессор предложил закрыть все вузы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что Минобразования остановит выдачу лицензий вузам.

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