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Известный профессор предложил закрыть все вузы Украины

1.8т
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Доктор филологических наук Георгий Почепцов предложил закрыть все высшие учебные заведения в Украине, чтобы развиваться вместе с другими странами.

Мыслями о кардинальном изменении системы высшего образования профессор поделился в интервью "Главкому". По его мнению, также следует изменить предметы обучения и срок годности диплома до двух лет.

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"С точки зрения практики, переучить людей практически невозможно. Американцы, когда организовывали переподготовку своих генералов, долго выясняли, чему же их учить, какие предметы преподавать. Ведь все их знания и предметы очень быстро устаревают", – объяснил Почепцов.

По его словам, нужно перейти на годовые магистерские программы и изучать те предметы, которые пользуются популярностью в других странах, но отсутствуют в украинских заведениях.

Известный профессор предложил закрыть все вузы Украины

Известный профессор предложил закрыть все вузы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что Минобразования остановит выдачу лицензий вузам.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Обучение Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование университет
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