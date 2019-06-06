Известного телеведущего привела в ужас учительница

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своих впечатлениях от знакомства с учительницей одной из школ Москвы, в которую он хотел определить своего сына.
В своем аккаунте в Instagram шоумен рассказал, что его сыну недавно исполнилось 6 лет и теперь ведущий активно занимается поиском учебного заведения для ребенка.
Попав в одну из школ в центре Москвы и пообщавшись с уставшей от своей работы учительницей, Шепелев пришел в состояние крайнего разочарования. По его словам, преподавательнице на вид около 75 лет, а сама она работает в школе более полувека.
#60секунд Сыну не так давно исполнилось 6 лет. Я начал выбирать школу, ходить на дни открытых дверей. Пришел в одну приличную в центре Москвы, гуляю, заглядываю в кабинет. Сидит пожилая тучная дама. - Заходите! Какие вопросы? - Выбираю, говорю. - А вот раньше никто не выбирал! А сейчас и ходят, и ходят, и в рот учителю заглядывают. Я здесь уже 53 года, между прочим. Я оторопел. Получается, что ей лет 75, не меньше. И в сентябре ей вновь дают первый класс! И ведь сразу понятно, как она будет учить: сидеть от сюда и до обеда, выучить с 9-й по 13-ю, "а вот в наше-то время" и прочее. Мне реально стало не по себе. Ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого. Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе "ломали". Или я не прав? Вы что думаете?
Как отмечает ведущий, школьные учителя старшего поколения являются носителями ценностей старой "жесткой системы", не ориентированной на четкое и планомерное развитие личности с последующей реализацией потенциала ребенка.
"Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе "ломали"", - подчеркнул Дмитрий Шепелев.
Отметим, британский коллега Шепелева и вовсе считает, что его сын должен прекратить учебу в школе по достижению 10-ти лет. По мнению Саймона Коуэлла, "школьное образование не имеет смысла".
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