Известного телеведущего привела в ужас учительница

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своих впечатлениях от знакомства с учительницей одной из школ Москвы, в которую он хотел определить своего сына.

В своем аккаунте в Instagram шоумен рассказал, что его сыну недавно исполнилось 6 лет и теперь ведущий активно занимается поиском учебного заведения для ребенка.

Попав в одну из школ в центре Москвы и пообщавшись с уставшей от своей работы учительницей, Шепелев пришел в состояние крайнего разочарования. По его словам, преподавательнице на вид около 75 лет, а сама она работает в школе более полувека.

Как отмечает ведущий, школьные учителя старшего поколения являются носителями ценностей старой "жесткой системы", не ориентированной на четкое и планомерное развитие личности с последующей реализацией потенциала ребенка.

"Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе "ломали"", - подчеркнул Дмитрий Шепелев.

Отметим, британский коллега Шепелева и вовсе считает, что его сын должен прекратить учебу в школе по достижению 10-ти лет. По мнению Саймона Коуэлла, "школьное образование не имеет смысла".

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