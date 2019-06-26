Решать не Зеленскому: Гриневич прояснила вопрос школьной формы в Украине

Министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, что администрации учебных заведений, учителя, родители и ученики имеют право решать, в какой одежде дети будут ходить в школу.

Как сообщает Укринформ, так главный педагог Украины прокомментировала указ президента об отмене школьной формы.

По словам министра, распоряжение уже давно устарело, и им в последнее время практически не пользовались.

"Тот указ привязывал нас к определенным образцам формы, к определенным тканям, из которых должна изготавливаться форма. И уже несколько лет подряд наша позиция заключается в том, что община школы, то есть учителя, ученики, родители имеют право решить, в какой одежде они будут учиться", – объяснила Гриневич.

Министр отметила, что главное, чтобы одежда была удобной для учеников. Далее каждое школьное сообщество создает самостоятельно правила для воспитанников относительно определению формы одежды.

Школьная форма khm.depo.ua

Школьная форма Освіта Нова

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательную школьную форму для украинских детей. Он признал утратившим силу соответствующий указ № 417, изданный Леонидом Кучмой.

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