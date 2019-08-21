Из-за чего дети не слушают своих родителей

Каждый родитель хочет лучшего для своих детей. Для этого им порой нужно давать советы и поучения, но что делать, если ребенок перестал слушать родителей?

Edarabia опубликовал пост о 10 причинах, почему ребенок не слушает своих родителей.

1. Родители не оповещают ребенка о том, что хотят с ним поговорить

Звучит глупо, но на самом деле очень частая проблема. Ребенок занят и просто не может сфокусироваться на ваших словах. В таком случае нужно сказать ему о потребности разговора и договориться, когда вы сможете поговорить.

2. Родитель говорит на повышенных тонах

Если вы будете каждый разговор с ребенком проводить на повышенных тонах, то потом будет вполне нормальной реакцией, что ваш ребенок на ваш обычный голос попросту не реагирует. Говорите четко о своей позиции, не повышайте голос и не переходите на эмоции, не забывайте, что вы взрослый и адекватный человек.

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3. Запрещенные слова

„Ты“ „Если“ „Почему“ „Не могу“ „Нет“ – все это является не самыми удачными формулировками для разговора с ребенком, которые просто не стоит говорить своему ребенку, так как потом можно получить отрицательную реакцию на дальнейший разговор. Это не значит то, что это совершенно нельзя использовать в разговоре, но нужно очень внимательно к этому подходить.

4. Родители постоянно читают лекции детям

Нет надобности читать долгие нотации с постоянными повторениями, так как это попросту не имеет никакого смысла. Говорите кратко и по делу, это будет намного продуктивнее, чем сорокаминутная лекция.

5. Принуждение ребенка

Это присуще властным родителям, однако здесь нужно понять, что такая манера будет работать далеко не всегда. Ребенок перестанет вас слушать и вы потеряете авторитет в его глазах.

6. Повторение одного и того же

Многие родители имеют тенденцию повторять одно и тоже, думая что их ребенок не услышал или забыл. На самом деле ребенок восприимчивый к воспоминаниям в том случае, когда ему все четко объясняют.

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7. Родители не являются образцом для подражания

Хотите, чтобы слушали вас, слушайте сами. Когда вы пропускаете сквозь ушей то, что говорит ваш ребенок, огрызаетесь на его слова, не ждите послушания в ответ.

8. Крик и разочарование в детях

Ну с такими методами вы уж точно не получите хороший результат. Опять же, держите себя в руках, помните о том, что ваш ребенок только учиться и имеет право на ошибки, не разочаровывайтесь в нем никогда, ведь вы его главная опора.

9. Нерешенные проблемы

Бывает такое, что ребенок не слушает вас по причине внутренних проблем. Стройте с ним доверительные отношения и спрашивайте, почему так происходит. И не забывайте о том, что у многих детей приходит тот период, когда своими проблемами они больше делятся с друзьями.

10. Проблемы со здоровьем

Физическое и эмоциональное состояние может серьезно влиять на ваших детей. Поговорите со своим ребенком и проконсультируйтесь со специалистом.

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