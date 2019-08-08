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Из юристов – в сварщики: абитуриентам-2019 в Украине предсказали сложное будущее

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Профессия юриста, столь популярная среди абитуриентов 2019 года, является одной из наименее востребованных на рынке труда Украины.

Молодой юрист может искать работу по своей специальности несколько лет, предупредила в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Эксперт напомнила, что на "Право" в этом году подано свыше 65 000 заявлений.

"Из них юристами хорошо если треть хочет быть. И даже вот эта треть не понимает, что первые три года для них – это рутинная и скучная работа, которая не очень хорошо оплачивается. Например, первые два года – выписывать доверенности в организации на 5 тысяч гривен (зарплаты. – Ред.)", – рассказала Пашкина.

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По ее данным, на вакансии "юристов" и "директоров" приходит больше всего резюме, причем высокая конкуренция на эти специальности фиксируется последние 7 лет.

"Если мы говорим о вакансии (юриста. – Ред.), которая достаточно приемлема по заработной плате, то это может быть и 100, и 200 откликов. Это означает, что у работодателя хороший выбор – как минимум, количественно. А соискатель может искать и год, и два, и три", – отметила она.

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Как рассказала Пашкина, в связи с этим многие молодые юристы в Украине после окончания обучения вынуждены кардинально менять профессию.

"Один из наших региональных клиентов в 2018 году трудоустроил двух юристов на сварщиков. Потому что ребята искали работу год. 5 тысяч гривен – это не та зарплата, ради которой они платили 35 тысяч в год, когда обучались. А сварщик – это 10 на старте. Предприятие обучает, выдает униформу, есть возможность развития. И если люди хотят создать семью и иметь какое-то будущее… Они пошли и сменили специальность", – подытожила эксперт.

Профессия сварщика более востребована, чем профессия юриста

Профессия сварщика более востребована, чем профессия юриста

project211365.tilda.ws

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие профессии будущего смогут обеспечить хорошую карьеру в ближайшие 15-20 лет как в Украине, так и во всем мире.

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Темы
Работа в Украине Образование в Украине Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Пашкина
Место
Украина
Теги
работа образование трудоустройство
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