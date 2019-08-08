Из юристов – в сварщики: абитуриентам-2019 в Украине предсказали сложное будущее

Профессия юриста, столь популярная среди абитуриентов 2019 года, является одной из наименее востребованных на рынке труда Украины.

Молодой юрист может искать работу по своей специальности несколько лет, предупредила в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Эксперт напомнила, что на "Право" в этом году подано свыше 65 000 заявлений.

"Из них юристами хорошо если треть хочет быть. И даже вот эта треть не понимает, что первые три года для них – это рутинная и скучная работа, которая не очень хорошо оплачивается. Например, первые два года – выписывать доверенности в организации на 5 тысяч гривен (зарплаты. – Ред.)", – рассказала Пашкина.

По ее данным, на вакансии "юристов" и "директоров" приходит больше всего резюме, причем высокая конкуренция на эти специальности фиксируется последние 7 лет.

"Если мы говорим о вакансии (юриста. – Ред.), которая достаточно приемлема по заработной плате, то это может быть и 100, и 200 откликов. Это означает, что у работодателя хороший выбор – как минимум, количественно. А соискатель может искать и год, и два, и три", – отметила она.

Как рассказала Пашкина, в связи с этим многие молодые юристы в Украине после окончания обучения вынуждены кардинально менять профессию.

"Один из наших региональных клиентов в 2018 году трудоустроил двух юристов на сварщиков. Потому что ребята искали работу год. 5 тысяч гривен – это не та зарплата, ради которой они платили 35 тысяч в год, когда обучались. А сварщик – это 10 на старте. Предприятие обучает, выдает униформу, есть возможность развития. И если люди хотят создать семью и иметь какое-то будущее… Они пошли и сменили специальность", – подытожила эксперт.

Профессия сварщика более востребована, чем профессия юриста project211365.tilda.ws

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие профессии будущего смогут обеспечить хорошую карьеру в ближайшие 15-20 лет как в Украине, так и во всем мире.

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