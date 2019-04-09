iTalent начинает 5 сезон: как бросить вызов Илону Маску

Организаторы iTalent и издание OBOZREVATEL приглашают учащихся школ, профессионально-технических заведений и студентов, которым еще не исполнилось 19 лет, принять участие в пятом сезоне всеукраинского конкурса по IT-проектам и киберспорту "iTalent"!
Что такое iTalent?
iTalent - это крупнейший в Украине конкурс, где юные IT-таланты могут показать свои проекты и получить оценку и комментарии от настоящих IT-профессионалов. Все работы открыто публикуются на сайте конкурса, поэтому каждый может посмотреть и оценить работы других конкурсантов.
Призовой фонд - до 120 000 грн.
Главная цель конкурса - мотивация молодежи к изучению информационных технологий и приобретению цифровых компетенций. Более 6000 детей со всей Украины уже приняли в нем участие и стали на путь раскрытия своего IT-таланта.
Сейчас конкурс по IТ-проектам проводится в 12 номинациях:
видеомонтаж
2Д графика
2Д анимация
3Д графика
разработка компьютерной игры
Soft & Mobile
разработка девайсов
Web "Front-end"
Web "Application"
Web "Школьный сайт"
игра в Scratch
цифровая фотография
Важной частью конкурса являются соревнования по киберспорту, что способствует развитию у участников стратегического и логического мышления, реакции, развитию нестандартных решений и умения работать в команде.
Юные киберспортсмены имеют возможность вступить в соревнование за звание чемпиона Украины по киберспорту среди детей и молодежи в таких дисциплинах: CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.
Конкурс проходит в два этапа: онлайн-отбор и очный финал. Регистрация продлится до 19 апреля 2019 года.
В номинациях по IТ-проектам участники разделяются на две возрастные группы: старшая (15-18 лет) и младшая (8-14 лет).
Детальное описание номинаций и требования к работам размещены на сайте конкурса в соответствующих разделах: italent.org.ua
Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины.
Где и когда?
Финал состоится 19 мая 2019 в г. Киев.
Как принять участие?
Участие в конкурсе бесплатное и открытое. Финалисты получат бесценный опыт, смогут представить свои проекты и получить ценные призы от партнеров мероприятия.
Для участия необходимо зарегистрироваться в выбранной номинации на сайте конкурса italent.org.ua.
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