iTalent начинает 5 сезон: как бросить вызов Илону Маску

Организаторы iTalent и издание OBOZREVATEL приглашают учащихся школ, профессионально-технических заведений и студентов, которым еще не исполнилось 19 лет, принять участие в пятом сезоне всеукраинского конкурса по IT-проектам и киберспорту "iTalent"!

Что такое iTalent?

iTalent - это крупнейший в Украине конкурс, где юные IT-таланты могут показать свои проекты и получить оценку и комментарии от настоящих IT-профессионалов. Все работы открыто публикуются на сайте конкурса, поэтому каждый может посмотреть и оценить работы других конкурсантов.

Призовой фонд - до 120 000 грн.

Главная цель конкурса - мотивация молодежи к изучению информационных технологий и приобретению цифровых компетенций. Более 6000 детей со всей Украины уже приняли в нем участие и стали на путь раскрытия своего IT-таланта.

Сейчас конкурс по IТ-проектам проводится в 12 номинациях:

видеомонтаж

2Д графика

2Д анимация

3Д графика

разработка компьютерной игры

Soft & Mobile

разработка девайсов

Web "Front-end"

Web "Application"

Web "Школьный сайт"

игра в Scratch

цифровая фотография

Важной частью конкурса являются соревнования по киберспорту, что способствует развитию у участников стратегического и логического мышления, реакции, развитию нестандартных решений и умения работать в команде.

Юные киберспортсмены имеют возможность вступить в соревнование за звание чемпиона Украины по киберспорту среди детей и молодежи в таких дисциплинах: CS:GO, Dota 2 и Hearthstone.

Конкурс проходит в два этапа: онлайн-отбор и очный финал. Регистрация продлится до 19 апреля 2019 года.

В номинациях по IТ-проектам участники разделяются на две возрастные группы: старшая (15-18 лет) и младшая (8-14 лет).

Детальное описание номинаций и требования к работам размещены на сайте конкурса в соответствующих разделах: italent.org.ua

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Где и когда?

Финал состоится 19 мая 2019 в г. Киев.

Как принять участие?

Участие в конкурсе бесплатное и открытое. Финалисты получат бесценный опыт, смогут представить свои проекты и получить ценные призы от партнеров мероприятия.

Для участия необходимо зарегистрироваться в выбранной номинации на сайте конкурса italent.org.ua.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!