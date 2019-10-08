История с тараканами в общежитии Ивано-Франковска приняла резкий оборот

После обнародования информации о ситуации с тараканами в общежитии Прикарпатского национального университета им. Василя Стефаника руководство студгородка 7 октября провело совещание и приняло решение травить паразитов летом не в один, а в два этапа.

Об этом сообщает корреспондент Моя Школа OBOZREVATEL.

При этом директор студгородка Михаил Лылык заявил, что в наличии тараканов в общежитиях виновата не только администрация, но и сами жильцы.

"Как бы мы сейчас не искали вину администрации, хотя я с себя вины не слагаю. Проблема таракана - это проблема общая, и проблема, связанная с жильцами. Если бы мы, администрация, не делали санитарной обработки летом, тогда "да", сейчас мы бы говорили не о роли студента, а о большем", - отметил директор студгородка.

"Но санитарная обработка трех общежитий летом стоила 32 или 33 тысячи гривен. И то, что я видел то, что я почувствовал, - она было достаточно эффективной. Другое дело, что летом можно было провести процедуру вытравливания в два этапа. На будущее будем делать только так", - добавил он.

На совещании, кроме Лылыка, присутствовали также председатель профкома Назарий Дюк, коменданты общежитий и др.

Дюк со своей стороны заверил, что борьба с тараканами продолжится.

"Травля происходила и это факт. Мы с этим боролись, боремся и будем бороться", - отметил глава профкома.

Как сообщал проект Моя Школа OBOZREVATEL, студенты общежитии №4 от Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника (Ивано-Франковск) пожаловались, что тараканов в ванной и кухне "просто ужас как много". Смотрите фото и видео.

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