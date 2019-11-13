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IQ – 145! Девятилетний студент-вундеркинд поразил мир

1.1т
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Девятилетний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов поразил мир тем, что через несколько месяцев закончит Технический университет Эйндховена и станет самым молодым обладателем диплома о высшем образовании.

Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил только год назад, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на BBC News Україна.

Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за полтора года, и в восемь лет он получил аттестат о полном среднем образовании.

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"IQ мальчика – 145, он обладает фотографической памятью. Любимый предмет Симонса – математика, так как она содержит в себе статистику, геометрию и алгебру", – говорится в сообщении.

В будущем вундеркинд хочет стать кардиохирургом. Учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. По словам Симмонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.

Родители достаточно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. Его сын не особо интересовался игрушками по сравнению со своими сверстниками.

Отмечается, что в настоящее время самым молодым обладателем диплома о высшем образовании считается американец Майкл Карни, который стал выпускником университета Алабамы в 10-летнем возрасте.

Девятилетний студент-вундеркинд поразил мир

Девятилетний студент-вундеркинд поразил мир

demorgen.be

Как сообщал OBOZREVATEL, школьник-вундеркинд из Киева установил рекорд Украины.

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Темы
Интересно школьникам Обучение
Место
Нидерланды
Теги
образование ребенок
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