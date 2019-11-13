IQ – 145! Девятилетний студент-вундеркинд поразил мир

Девятилетний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов поразил мир тем, что через несколько месяцев закончит Технический университет Эйндховена и станет самым молодым обладателем диплома о высшем образовании.
Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил только год назад, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на BBC News Україна.
Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за полтора года, и в восемь лет он получил аттестат о полном среднем образовании.
"IQ мальчика – 145, он обладает фотографической памятью. Любимый предмет Симонса – математика, так как она содержит в себе статистику, геометрию и алгебру", – говорится в сообщении.
В будущем вундеркинд хочет стать кардиохирургом. Учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. По словам Симмонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.
Родители достаточно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. Его сын не особо интересовался игрушками по сравнению со своими сверстниками.
Отмечается, что в настоящее время самым молодым обладателем диплома о высшем образовании считается американец Майкл Карни, который стал выпускником университета Алабамы в 10-летнем возрасте.
Девятилетний студент-вундеркинд поразил мир
demorgen.be
Как сообщал OBOZREVATEL, школьник-вундеркинд из Киева установил рекорд Украины.
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