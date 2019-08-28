Ипохондрик, универсал, всезнайка: какими педагоги видят своих учеников

Американская учительница Зельда Моррис преподает английский по скайпу и рассказала, с какими учениками ей приходилось сталкиваться в своей практике.

Женщина на основе собственного опыта разработала типы своих учеников, которым она пытается помочь выучить английский язык, пишет Освіта Нова.

Первый портрет ученика - незнайка. Чаще всего он ничего не знает. Совсем ничего. На любом языке. Он не знает, что ел вчера, не может рассказать о вещах в своей комнате. Задания делает исправно, но ничего не запоминает.

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Следующий – семьянин. Этот ученик занимается в кругу семьи. Вокруг сидят мама, папа, брат, бабушка и тетя, которые хотят участвовать во всем. По предложению преподавателя дать ребенку ответить самому ему говорят, что ребенок будет в стрессе.

Есть и второй вариант семьянина. Когда педагог учит и дает новые задачи – все хорошо. А вот когда начинают говорить на свободную тему, закадровый голос объясняет ребенку, что говорить. Оказывается, ребенок не может сам ответить, что хочет в подарок.

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Универсал – этот ученик будет заниматься всегда: при высокой температуре, в комнате, где младший брат в истерике. На сообщение, что преподаватель болен, отвечает: "Вы точно не можете?" Тяги к английскому у него нет, но занятия будут продолжаться.

Есть такой портрет ученика как проблемы в семье. За урок педагог узнает о нем все: о школе, институте, работе, о маме или жене, о квартире, доме, даче. Ученики этой категории могут быть любого возраста, но проблемы есть у всех.

Хрупкий ипохондрик – ребенок белый как простыня, с дрожащими пальцами. Постепенно контакт налаживается. Ребенок наконец смеется, все хорошо. Вдруг мама выключает скайп и пишет, что преподаватель ввела ребенка в стресс. Так продолжается два-три занятия, четвертого нет.

Следующий тип – технические неполадки.

"В час ночи я получаю длинное сообщение от человека, который очень срочно хочет выучить английский. Время назначается ближайшее. Я как можно скорее отправляю материалы, готовлюсь, и так далее. За день до урока пишу сообщение с просьбой проверить связь. Получаю однозначный ответ: "Вечером". Вечером никто не отвечает. За 15 минут до урока я снова отправляю прошлое сообщение со своими данными в скайпе. Ровно во время урока получаю сообщение: "я не могу вас найти". Мы начинаем заниматься через час после начала урока. И так почти каждый раз", – рассказала Зельда Моррис.

Всезнайка начинает с нуля. Первый урок обычно посвящен простым темам. Но он хочет знать все и сразу.

"Сначала я рада и с энтузиазмом объясняю разницу между "bye" и "goodbye", но потом мы подходим к какому-то исключению. Здесь ученик решает, что раз по правилам это так, значит, исключение не действует. А если действует, то почему? Здесь я в панике ищу статьи о происхождении английского языка, довожу свою правоту и с чувством одержанной победы продолжаю урок. Через пять минут у ученика появляется еще одна зацепка к английскому языку, и все начинается заново. Заканчиваю урок с углубленными знаниями происхождения и произношения слов", – добавила Моррис.

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