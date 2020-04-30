Интересные факты о пингвинах. Шпаргалка для урока биологии за 7 класс

Пингвин – это птица, которая не умеет летать, но любит плавать. Вспомнили школьные знания об этих животных? А вы знали, что пингвины живут не только в Антарктиде, могут спать стоя и имеют отличное зрение и слух? Моя Школа Обозреватель предлагает вместе узнать интересные факты из жизни одних из самых любимых животных в мире.

Все пингвины имеют преимущественно черно-белую окраску. Это помогает им замаскироваться в воде. В океане их белые желудки трудно заметить снизу, потому что они сливаются с небом и солнечным светом. А черные спинки помогают быть замаскированным сверху.

Чаще всего пингвины живут в южном полушарии. Они встречаются не только в холодном климате Антарктиды, но и на Галапагосских островах, в Австралии и Южной Африке. Больше о том, какие еще птицы обитают в этих местах, можно узнать в учебнике по биологии за 7 класс Т.И. Базановой.

Пингвины - отличные пловцы

Пингвины могут провести в воде большую часть своей жизни. Слой жира вместе со слоем воздуха сохраняет тепло для них в холодной воде и почти в любую погоду. Более того, они не просто там любят купаться, но и могут очень быстро плавать.

А вы когда-нибудь видели, как дельфины резко выпрыгивают из воды и снова быстро ныряют? Эти симпатичные птицы тоже так могут. Чтобы получить еду, пингвины ныряют на глубину 100 метров, а иногда и на 200. Это все благодаря их лапкам и крыльям, которые напоминают весло.

Рыба на завтрак, обед и ужин

Так, пингвины питаются в основном рыбой. А какой – зависит от места проживания. Однако они также любят есть ракообразных, кальмаров и осьминогов.

Пингвины в основном питаются рыбой Научно-популярный журнал

На всю жизнь или на один раз

Некоторые пингвины спариваются на всю жизнь, а другие - на сезон. Весной они ежегодно возвращаются в одно и то же место, чтобы отложить яйца. И их может быть тысячи на одной территории. Мама-пингвин и папа-пингвин по очереди следят за яйцами, чтобы согреть их и защитить от хищников. Пока один из родителей охраняет детей, другой – добывает пищу. Когда птенец родился, то родители сохраняют для него пищу во рту. Чаще всего детеныши пушистые и имеют бурый цвет.

Макарони, королевский и другие виды пингвинов

Чаще всего тип пингвина можно распознать с помощью уникальной отметки на голове. Например, Макарони имеет длинные оранжевые перья. Различить их можно и благодаря длине. Самый большой из пингвинов - императорский - имеет длину 117 см. Это примерно как семилетняя девочка. А малейшего так и называют - малый. Размером он напоминает младенца - его рост 40 см.

Далее мы коротко расскажем о некоторых типах:

Пингвин Адели – короткий, но широкий. Обитает в Антарктиде в больших колониях. Из-за сварливого характера полярники часто называют его "аделькой".

Императорский – может месяцами жить в океане и приплывать к берегу, чтобы отдохнуть. Природный возраст птиц может достигать 35 лет.

Королевский – второй по величине пингвин. Длина его тела составляет 90-110 см. Обитает на Фолклендских островах, в Антарктиде, Австралии и Новой Зеландии.

Галапагосский – как понятно из названия его типа, живет на Галапагосских островах. Его рост достигает 50 см, а вес – 2,5 кг.

Макарони или золотоволосый – имеет долгое оранжевое перо на макушке. Живет в более прохладных районах, таких как Антарктида.

Хохлатый – имеет на голове перья разного цвета. Живет 15-20 лет. Большую часть жизни проводит в открытом море, а на суше только выводит детенышей. Этот процесс занимает 5 недель.

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Неожиданные факты о пингвинах:

они могут пить соленую воду;

императорский пингвин может находиться под водой более 20 минут;

они имеют прекрасное зрение и слух;

некоторые пингвины спят стоя.

В этой статье мы рассказали об особенностях пингвинов и их образ жизни. Прочитать о разнообразии других животных вы сможете в учебнике по биологии за 7 класс Т.А. Пивня.