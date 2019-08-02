Индийский учитель стал миллиардером: как ему это удалось

Бывший 37-летний школьный учитель Бежу Равеендран стал миллиардером Индии. Он разработал приложение Think&Learn Pvt для онлайн-образования.

Педагог воспользовался тем, что в Индии произошло резкое повышение качества дешевого интернет-соединения и бум в сфере недорогих смартфонов, пишет Bloomberg.

За почти семь лет стоимость приложения выросла до почти 6 миллиардов долларов. Think&Learn стал чрезвычайно популярным. Количество пользователей в нем достигла отметки в 35 миллионов человек.

"Индийские образовательные стартапы хорошо настроены на использование глобальной возможности. Учитывая, что они уже обслуживают большую англоязычную базу и создали уникальное содержание образования", – сказал Равеендран.

Подход Бежу простой – очаровывать детей, превращая содержимое на короткий промежуток внимания.

Герои Диснея проходят через весь цикл обучения. Чтобы объяснить температуру, приложение создает сцену, как Эльза Фрозен заболела, потому что она постоянно играет со снегом. Анна достает термометр, чтобы оценить ее лихорадку. Затем вокруг тепла и холода построится небольшая история.

Чтобы изучить фигуры, молодые ученики погружаются в историю автомобилей, где им приходится сортировать предметы: шины, конусы и рекламные щиты. Также они могут узнать о круглых, треугольных и прямоугольных формах.

Byju Raveendran Fortune

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