Иммунная система человека: что это такое и как она работает

Иммунная система помогает защитить человека от заболеваний, вызванных крошечными захватчиками – патогенами, такими как вирусы, бактерии и паразиты.

Иммунная система состоит из органов, клеток и тканей, которые работают вместе, чтобы уничтожить этих захватчиков. Основные органы также участвуют в иммунной системе: селезенка, лимфатические узлы, тимус и костный мозг. О них читайте больше в учебнике по биологии за 8 класс В.И. Соболя.

Иммунная система развивает все виды клеток, которые помогают уничтожить болезни, вызывают микробы. Некоторые из этих клеток специально разработанные для определенного вида заболевания. Во всем организме клетки, ведущие борьбу с болезнями, хранятся в иммунной системе, ожидая сигнала о бое.

При обнаружении болезнетворных микроорганизмов направляются сообщения, предупреждающие о нападении на организм. Затем иммунная система направляет правильные атакующие клетки к проблемной зоне для уничтожения захватчиков.

Антигены и антитела

Ученые называют захватчиков, которые могут вызвать болезнь, антигенами. Они вызывают иммунный ответ в организме. Одной из основных иммунных реакций является выработка белков, которые помогают бороться с антигенами. Эти белки называют антителами.

Для правильной работы иммунная система должна знать, какие клетки являются хорошими, а какие – плохими. Антитела имеют определенную связь, благодаря которому игнорируют хорошие клетки и атакуют только плохих.

На рисунке ниже видно, что для каждого антитела есть специально разработанный связующий участок. Они связанные только с антигеном, который имеет "маркер", что идеально соответствует.

Связь клеток ppt-online.org

Виды клеток иммунитета

Иммунная система имеет клетки, которые выполняют конкретные функции. Они находятся в кровотоке и называются белыми кровяными клетками.

В-клетки. Их также называют В-лимфоцитами. Эти клетки вырабатывают антитела, которые связываются с антигенами и нейтрализуют их. Каждая В-клетка образует один специфический тип антитела. Например, есть В-клетка, которая помогает бороться с гриппом.

Т-клетки. Их также называют Т-лимфоцитами. Они помогают избавиться хороших клеток, которые уже были заражены.

Т-хелперы. Сообщают В-клеткам, что нужно вырабатывать антитела, или указывают Т-киллерам атаковать.

Т-киллеры. Уничтожают клетки, зараженные вирусом. Они способствуют тому, чтобы вирус не размножался.

Т-клетки памяти. Образующиеся при первичном иммунном ответе. Они распознают антигены, которые уже напали на организм. Помогают организму бороться с любыми новыми нападениями специфическим антигеном.

Классификация иммунитета

Иммунная система очень умная и может адаптироваться к новым инфекциям. Наши органы приобретают иммунитет двумя способами: врожденным и приобретенным.

Врожденный. Когда мы рождаемся, наши органы уже имеют определенный иммунитет. Младенцы получают антитела от матери, когда они растут в утробе. Они также могут получить некоторые антитела из молока своей матери.

Приобретенный. В организме человека с каждой болезнью все крепче иммунный ответ. Когда мы болеем, организм учится бороться с болезнью. В следующий раз, когда она вторгнется, организм готов к ней и может быстро вырабатывать антитела для предотвращения заражения. Также можно получить иммунитет от вакцин.

иммунитет Семья и дом

Вакцины

Вакцины состоят из микробов, которые уже убиты или модифицированы, чтобы мы не болели. Однако иммунная система этого не знает. Это создает защитные силы и антитела против заболевания. Когда настоящая болезнь пытается напасть, наш организм готов и может быстро нейтрализовать антигены.

Интересные факты об иммунной системе:

Некоторый иммунитет со временем проходит, поэтому нам нужно новое прививки через определенный промежуток времени.

У разных людей разный уровень иммунитета к определенным заболеваниям. Вот почему некоторые болеют чаще, чем другие.

Иногда иммунная система может запутаться и атаковать хорошие клетки. Диабет типа I вызывается, когда Т-клетки атакуют клетки, вырабатывающие инсулин, в поджелудочной железе.

Т-клетки и В-клетки хранятся в лимфатических узлах во всем организме. Они попадают в кровь, когда нужны для защиты от болезней.

Тело человека реагирует намного быстрее и сильнее второй раз, когда оно видит антиген.

После обработки материала вы сможете проверить свои знания благодаря ГДЗ по биологии за 8 класс К.М. Задорожного, рабочая тетрадь.

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