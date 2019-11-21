Получали деньги и подарки из России: университеты США попали в скандал

Министерство образования США заподозрило Массачусетский технологический институт (MIT) и Университет Мэриленда в контактах с Россией и Китаем.
Ведомство обратилось в университеты с требованием предоставить информацию о связях с правительством России, фондом "Сколково", а также "Лабораторией Касперского", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "ТАСС".
"Министерство обеспокоено тем, что в отчетах могли быть не полностью перечислены все подарки и контракты (...), имеющие иностранное происхождение", – написано в письме, которое Минобразования прислал университетам.
Отмечается, что вузам дают 30 дней на предоставление нужной информации.
Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы университеты рассказали о контактах с властями Китая, Саудовской Аравии и Катара, а также компаниями из этих стран: Huawei, ZTE и Saudi Aramco.
Университеты США заподозрили в обмане
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