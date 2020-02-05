"Имейте здравый смысл!" Украинцам могут запретить давать детям странные имена

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выступил против того, чтобы давать детям странные имена, которые могут привести к травле.

Как написал в Facebook политический деятель, в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако, если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена", – отметил Кулеба.

Украинские могут запретить давать детям странные имена люкс ФМ

Он рассказал, что в некоторых странах правительство имеет право вмешаться и запретить вписывать "странное" имя в первые документы малыша. Например, во Франции запрещено называть ребенка "Нутелла", а в Мексике – "Бэтмен" или "Фейсбук".

"Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Имена родители могут менять, как им вздумается. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что ограничений на присвоение имени для ребенка в Украине нет.

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