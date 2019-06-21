Играть и учиться: в Украину везут наборы LEGO для первоклассников

Первоклассников, которые будут учиться по программе Новой украинской школы в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах, обеспечат игровыми наборами от The LEGO Foundation. Об этом заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции после подписания меморандума с Фундацией, сообщается на сайте МОН. Кроме развития проекта “Игровые методы обучения в начальной школе”, меморандум включает углубление сотрудничества МОН и The LEGO Foundation в дошкольном образовании.

"Сегодня мы видим, что игровые методики обучения с LEGO действительно работают - учителя используют наборы, когда изучают с учениками слоги, сложение и вычитание, а также во время физкультминуток. Все отмечают, что эти методики действительно дают возможность наглядно и доступно объяснить детям материал, раскрыть их умения, научиться работать в команде, договариваться, предлагать новые нестандартные решения", - рассказала Гриневич.

Около 50 больших грузовых машин - траков - привезут LEGO в Украину. Наборы LEGO "6 кирпичиков" прибудут в конце сентября, в школы они попадут уже в середине октября. Ещё 13 траков с "LEGO Play Box" приедут в ноябре. Оставшиеся наборы прибудут в Украину до марта 2020 года.

Учебные программы по подготовке учителей и повышения квалификации будут наполняться игровыми спецкурсами, а также модулями, говорят в МОН.

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