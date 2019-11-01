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Игра на выживание: в Украине забили тревогу из-за опасного увлечения школьников

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Украинские школьники начали увлекаться опасной игрой "Монетка" – подростки задают друг другу вопросы и пока ждут ответа, то до крови натирают руку монетой.

Как говорится в сюжете программы "Свідок", житель Киева Юрий Гапоненко заметил раны на руках у 12-летнего племянника, и тот признался, что эта игра распространилась на всю Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео изодранной руки племянника человек выложил в соцсеть. Под постом родители писали о найденных похожих "метках" на руках у своих детей.

Пост Гапоненко в Facebook

Пост Гапоненко в Facebook

Скриншот

Игра на выживание: в Украине забили тревогу из-за опасного увлечения школьников

Скриншот комментариев под постом

Педиатр Анна Горбань подчеркнула, что царапины могут привести к страшным последствиям. Человек, который имеет повреждения, может подцепить ВИЧ-инфекцию, гепатит А, B, C, воспаление кожи.

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"Дети думают, что если я не играю в вашу игру, то меня могут исключить или пристыдить. Но меньшей потерей будет получение эмоциональных повреждений", – пояснила психолог Оксана Сашенко.

Чтобы школьники не попадали в новые ловушки, родителям нужно следить и больше разговаривать со своими детьми. И главное – уделять больше внимания. Также психолог советует отдавать детей в различные кружки, чтобы у них не было соблазна попробовать рискованную игру.

Так заживает рука, когда ее натирают до крови монетой

Так заживает рука, когда ее натирают до крови монетой

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появился аналог опасной игры "Синий кит".

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина
Теги
школа дети
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