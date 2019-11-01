Игра на выживание: в Украине забили тревогу из-за опасного увлечения школьников

Украинские школьники начали увлекаться опасной игрой "Монетка" – подростки задают друг другу вопросы и пока ждут ответа, то до крови натирают руку монетой.

Как говорится в сюжете программы "Свідок", житель Киева Юрий Гапоненко заметил раны на руках у 12-летнего племянника, и тот признался, что эта игра распространилась на всю Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео изодранной руки племянника человек выложил в соцсеть. Под постом родители писали о найденных похожих "метках" на руках у своих детей.

Пост Гапоненко в Facebook Скриншот

Скриншот комментариев под постом

Педиатр Анна Горбань подчеркнула, что царапины могут привести к страшным последствиям. Человек, который имеет повреждения, может подцепить ВИЧ-инфекцию, гепатит А, B, C, воспаление кожи.

"Дети думают, что если я не играю в вашу игру, то меня могут исключить или пристыдить. Но меньшей потерей будет получение эмоциональных повреждений", – пояснила психолог Оксана Сашенко.

Чтобы школьники не попадали в новые ловушки, родителям нужно следить и больше разговаривать со своими детьми. И главное – уделять больше внимания. Также психолог советует отдавать детей в различные кружки, чтобы у них не было соблазна попробовать рискованную игру.

Так заживает рука, когда ее натирают до крови монетой Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появился аналог опасной игры "Синий кит".

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