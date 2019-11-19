"И так остановятся!" В Харькове учителя переводили детей через дорогу вне "зебры"

В Харькове учителя одной из местных школ переводили младших школьников через дорогу за пределами "зебры".

Об инциденте сообщила харьковчанка в Telegram-канале "Жить в Харькове". По ее словам, ситуация повторилась уже второй раз. Из бассейна "Локомотив" две учительницы вели учеников, на вид 1-2 классов, прямо через дорогу, (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Отмечается, что пешеходный переход расположен в 100 метрах от того места, где детей переводили. В колонне было более 20 школьников.

"Догоняю я женщину, которая "замыкает колонну", спрашиваю с которой они школы. Ответ – Казачанская. Начинаю ей объяснять, что уже сумерки, плохая видимость, большой поток машин и через 100 м пешеходный переход. На что ответ: "Остановятся!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре возле школы сбили ребенка, которая переходила дорогу по "зебре".

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