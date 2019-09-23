"И смех, и слезы": сеть подорвал мем о зарплате учителей

В соцсетях стал популярным мэм, где изображена маленькый карман на джинсах и написано "Мало кто знает, но этот карман предназначен для зарплаты учителя".
Соответствующую картинку обнародовали в Facebook-группе "Учителя Украины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
У пользователей соцсети была разная реакция на мэм. Одни считают это "и смешным, и грешным", а другие – ложью.
Скриншот комментариев
Мем о зарплате учителей
Facebook Учителя Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
Постановлением предусмотрено такие минимальные оклады:
в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума;
в 2021-м - 3 прожиточных минимума;
в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума;
в 2023-м - 4 прожиточных минимума.
Прожиточный минимум на июль 2019 составляет 1936 грн.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал