"И смех, и слезы": сеть подорвал мем о зарплате учителей

В соцсетях стал популярным мэм, где изображена маленькый карман на джинсах и написано "Мало кто знает, но этот карман предназначен для зарплаты учителя".

Соответствующую картинку обнародовали в Facebook-группе "Учителя Украины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У пользователей соцсети была разная реакция на мэм. Одни считают это "и смешным, и грешным", а другие – ложью.

Скриншот комментариев

Мем о зарплате учителей Facebook Учителя Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Постановлением предусмотрено такие минимальные оклады:

в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума;

в 2021-м - 3 прожиточных минимума;

в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума;

в 2023-м - 4 прожиточных минимума.

Прожиточный минимум на июль 2019 составляет 1936 грн.

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