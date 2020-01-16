Хватал за грудь! В России учитель домагался девушек в детдоме

Воспитанники детского приюта "Акчарлак" Рыбно-Слободского района Татарстана (Россия) пожаловались на домогательства учителя физкультуры.

Об этом они рассказали в видео, которое выложили на YouTube. По их словам, мужчина часто к ним приставал, касался их за интимные места во время спортивных занятий, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Интерфакс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Руководство учреждения знает о поведении учителя. Но его не уволили, а только летом 2019 года оштрафовали. Однако это не подействовало.

"Он хватал за грудь и делал нам массаж, меня она потом болела долго. А потом уже интимных мест цеплялся. Он никого не стесняется, ведет себя, как педофил. А в присутствии воспитателей становится святым, как ангел", – рассказала девушки.

После публикации видео руководители приюта пожаловались в Следственный комитет. Ведомство проводит проверку по факту инцидента, а также выяснять, кто снимал видео с несовершеннолетними воспитанницами, опрашивал их и затем выложил запись в интернет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой мужчина изнасиловал школьницу.

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