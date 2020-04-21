Хроники карантина: что говорят учителя об онлайн-образовании

Классы онлайн и домашние видеозадания – за месяц украинская школа диджитализировалась всеми подручными средствами. Проект Прошколу получил более сотни вопросов от учителей о том, как должна работать школа во время карантина. Но паника утихла, а учителя смогли приспособиться к новым непростым условиям. Как же выживает украинское образование в период пандемии?

Дистанционное образование, которого не ждали

Даже технологически оснащенные школы не были полностью готовы к тому, что придется все обучение перевести в онлайн. Во-первых, учителям не хватает опыта и знаний, как пользоваться программами или приложениями. А времени, чтобы все глубоко изучить и исследовать нет. Уроки нужно проводить прямо сейчас, собрать перед экраном 25-30 детей и удержать их внимание. Во-вторых, приходится учиться пользоваться технологиями не только самому, но и писать инструкции для родителей и учеников.

"Сбрасывать домашние задания и учебные материалы в Viber – это не дистанционное образование. Онлайн-уроки требуют большей подготовки. Ты печатаешь материалы, ищешь визуальные примеры, видео, сочиняешь тесты и готовишь презентации. А после самого урока еще консультируешь родителей и детей, ведь многие до сих пор не умеет нормально пользоваться поисковыми системами" – Ольга, учительница биологии в старших классах

Юлия Бровинская - что говорят учителя об онлайн-образовании Педагогічна преса

Уроки на телефоне и по телевизору

Мы спросили учителей, чем чаще они пользуются во время уроков – компьютерами или телефонами. С минимальным отрывом победили компьютеры – 57% педагогов проводят онлайн-уроки с их помощью. Другие пользуются видеозаписями на телефоне, ищут различные приложения, создают чаты в Viber-е и с маленьких экранов смартфонов проверяют домашние работы. Проблема не только в том, что школьникам или преподавателям не хватает техники, а в том – что качество интернета в некоторых населенных пунктах не позволяет пользоваться программами на компьютере.

"У нас был только один компьютер на школу, а в некоторых учителей нет дома ноутбуков, все пользуются телефонами. Теперь этот компьютер кочует от дома к дому, чтобы учителя могли подготовить какие-то уроки для детей и выложить их в соцсетях. Сложно, но что делать, детям необходимо учиться" – Галина, учительница украинского языка и литературы в сельской школе

Когда речь заходит о дистанционном и диджитал-образование все представляют электронные дневники, мультимедийные доски, ноутбуки в каждом классе. Но вспомните, что большинство украинских школ расположены в селах. Далеко не все они могут позволить себе современное оборудование. Но даже в самых отдаленных горных регионах Украины учителям помогает местное телевидение. Каналы транслируют видеоуроки и дети могут поглощать новый материал с экранов телевизоров. Кстати, США и Китай уже более 50 лет практикуют обучение по телевидению.

Юлия Бровинская - что говорят учителя об онлайн-образовании Zaxid.net

Проблемы на карантине

Несмотря на весь энтузиазм и изобретательность учителей, есть проблемы, с которыми они бессилии бороться. Во-первых, не все родители ответственно относятся к учебе онлайн и утверждают, что сейчас не лучшее время для уроков. Во-вторых, дети с инклюзией нуждаются в оффлайн занятиях и отдельном внимании. В-третьих, рабочее время учителя стало ненормированным из-за количества новых задач и вызовов.

"Сначала вообще было очень сложно быстро сориентироваться в программах, все настроить, объяснить детям правила уроков. Например, нужно выключать микрофоны, когда не говоришь, попросить родителей не ходить в нижнем белье на заднем плане. Это все смешно, но требует много энергии. Но сейчас, когда вижу, как дети с восторгом проходят тесты или записывают видео домашних заданий, чувствую огромную радость" – Анна, учительница младших классов.

В прошлый раз мы вспоминали, как выживают школы на карантине. Бесплатная консультация для учителей Прошколу работает онлайн, пишите, если у вас возникают какие-либо юридические или конфликтные вопросы.